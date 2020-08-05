غيابات بالجملة عن صفوف الزمالك أمام المصرى

05 أغسطس 2020 - 01:10 م

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل غياب طارق حامد لاعب الزمالك عن معسكر فريقه ببرج العرب، استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

وقال "شوبير" في برنامجه على قناة أون تايم سبورت "طارق حامد لم ينضم لمعسكر الزمالك وقال إنه لديه آلم في الحوض، لكن في الحقيقة أن اللاعب مستاء بسبب عدم حصوله على مستحقاته".

وأضاف: أحمد سيد زيزو قال إن لديه مشكلة في العضلة الضامة، بينما أوباما مصاب ولن يلحق بمباراة المصري، وكذلك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي وأوناجم، اللذان من المقرر أن يصلا القاهرة الأربعاء.

وتابع: "الثنائي المغربي أوناجم وبن شرقي سيخضعها لمسحة طبية فور وصلهما القاهرة ونتيجتها تظهر بعد 24 ساعة لذلك لن يلحقا بمباراة المصري".