» التعليم: 88 ألف طالب حصلوا علي أكثر من 95% بامتحانات الثانوية

05 أغسطس 2020 - 12:51 م

كشفت إحصائيات شرائح المجموع التي نشرتها وزارة التربية والتعليم عن أعداد الناجحين في امتحانات الثانوية العامة عن العام الدراسي 2019/2020 ، عن وجود ارتفاع طفيف في نسب النجاح في الشريحة أعداد الناجحين في الشريحة من 95% وحتي 100% عن العام الماضي.







وبلغت أعداد الناجحين في تلك الشريحة هذا العام 18.01 % من أعداد الطلاب الناجحين ببما يصل إلي 88 ألف و306 طالب تقريبا من مجموع الطلاب الناجحين والبالغ عددهم 290 ألف و 322 طالبا ، بينما كانت النسبة النجاح في تلك الشريحة 17.26 %.











يذكر أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ، قد اعتمد أمس نتيجة النجاح العامة في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 ، حيث بلغت نسبة النجاح العام 81.4%.















