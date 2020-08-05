إصابة جديدة تقلق جهاز فايلر بالأهلى

05 أغسطس 2020 - 12:29 م





أصيب أيمن أشرف مدافع فريق الأهلي خلال تدريبات الفريق الجماعية أمس الثلاثاء، قبل مباراته المهمة المقبلة أمام إنبي في الدوري المصري الممتاز.

وتسببت إصابة اللاعب في حالة من الهلع داخل الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر خاصة في ظل الإصابة التي يعاني منها خط الدفاع المتمثلة في سعد الدين سمير وياسر إبراهيم بالإضافة إلى عودة رامي ربيعة مؤخراً من الإصابة التي لحقت به.

وأكد أيمن أشرف معاناته الشديدة من إصابة الكاحل في نهاية المران والتي عانى منها رامي ربيعة والتي تسببت في غيابه عن التدريبات لأكثر من أسبوع.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري، التي تقام مساء الا?حد المقبل، وخاض الفريق مرانا قويا اليوم اشتمل على جانب بدني وخططي وتقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش».



