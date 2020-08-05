» العثور على هيكل عظمي في حقائب سيدة وابنتها في المطار

05 أغسطس 2020 - 12:12 م

عثرت السلطات الألمانية على هيكل عظمي داخل حقائب سيدتين أثناء توقف طائرة متجهة من اليونان لأرمينيا بمدينة ميونخ الألمانية.









وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن السلطات الألمانية بالمطار عثرت على هيكل عظمي في حقائب سيدة، 74 عاما، وابنتها، 52 عاما، أثناء توقف الطائرة التي كانتا على متنها بميونخ، حيث تم إيقافهما والتحفظ عليهما.









وتبين خلال التحقيقات أن السيدتين لديهما أوراق وتصاريح رسمية لنقل رفات زوج السيدة الأولى ووالد الثانية الذي فارق الحياة عام 2008 من اليونان، حيث تعيشان، إلى مسقط رأس الرجل في مدينة ”يريفان“ بأرمينيا.













يذكر أن المواقف التي يتعرض لها الركاب داخل المطارات عديدة، منها الطريف والغريب، فقد تلقت سيدة أمريكية غرامة قدرها 500 دولار بعد أن عثر موظفو الجمارك داخل حقيبتها على تفاحة حصلت عليها داخل الطائرة.









وبرر الموظفون الغرامة بأن السيدة وضعت التفاحة وهي مغلفة بكيس تابع لشركة الطيران، لذلك يجب أن تدفع الغرامة، لأنها كان يجب أن تضعها في حقيبتها كما هي دون الغلاف البلاستيكي الخاص بالشركة.