» ستاد القاهرة جاهز لاستضافة مباراتي الأهلي والزمالك بأفريقيا

05 أغسطس 2020 - 12:01 م





قال على درويش مدير هيئة ستاد القاهرة، إن مسئولى النادي الأهلي لم يتواصلوا مع هيئة الاستاد من أجل خوض مباراة الإياب مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف "درويش" خلال تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "لم يحدث أى مخاطبة لأن ستاد القاهرة من الطبيعي أن يستضيف مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ونتمنى إقامة النهائي بينهما في مصر".

وأضاف: "ستاد القاهرة جاهز لاستضافة أى مباراة خلال الفترة المقبلة، ونتمنى التوفيق لقطبي الكرة المصرية في بطولة أفريقيا".



