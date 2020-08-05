«الجبلاية» تحذر الزمالك والمصرى من هذا الأمر

05 أغسطس 2020 - 11:23 ص



قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تعيين 4 مراقبين في مباراة الزمالك أمام المصري المقرر اقامتها غدا الخميس في الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ14 بالدورى الممتاز.

ومن المقرر تعيين الجبلاية مراقبا طبيا وآخر من المسابقات ومراقب أمني إضافة إلى مراقب الحكام فى لقاء الزمالك والمصري نظرا لوجود طاقم حكام ساحة الى جانب زملاؤهم فى تقنية الفيديو.

وحذر مسؤلو الجبلاية لاعبى النادى الزمالك والمصري من تجاهل اتباع تعليمات المراقب الطبي الإجراءات الطبية والوقائية تفاديا التعرض للإصابة بفيروس كورونا.







