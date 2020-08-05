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مفاوضات بيراميدز تضع الأهلى فى مأزق

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مفاوضات

الاهلى

رمضان صبحى

بيراميدز


كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر مفاوضات النادي الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي.

وأضاف "شوبير" خلال برنامجه المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس "، أن هيدرسفيلد قرر بيع رمضان صبحي بشكل نهائي.

وتابع الأهلي عرض 3 ملايين من أجل الحصول على رمضان صبحي بشكل نهائي، إلا أن النادى الإنجليزي وضع 7 ملايين يورو".

وواصل رمضان لن يشارك في مباراة إنبي ببطولة الدوري المصري دون موافقة هيدرسفيلد.

وتابع:" دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع هيدرسفيلد للحصول على خدمات رمضان صبحي يضع الأهلي في مأزق".    

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