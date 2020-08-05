أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم عدد من المواجهات في بعض الدوريات، أبرزها العودة المنتظرة للدوري الأوروبي، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
الدوري الأوروبي
شاختار دونيتسك الأوكرانى × فولفسبورج الألماني – على قناة beIN Sports HD 2 18:55 مصر، 19:55 السعودية
كوبنهاجن الدنماركى × إسطنبول باشاك شهير التركى – على قناة beIN Sports HD 1 18:55 مصر، 19:55 السعودية
مانشستر يونايتد × لاسك لينز النمساوى – على قناة beIN Sports HD 2 21:00 مصر، 22:00 السعودية
إنتر ميلان الإيطالي × خيتافى الإسبانى - على قناة beIN Sports HD 1 21:00 مصر، 22:00 السعودية
الدوري السعودي
العدالة × الاتفاق – السادسة مساء – على قناة KSA Sports 4 HD
الوحدة × الشباب – السادسة والنصف مساء – على قناة KSA Sports 3 HD
النصر × الهلال – الثامنة مساء – على قناة KSA Sports 2 HD
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