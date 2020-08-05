فوزي يهاجم نجم الأهلي: هتندم .. والراجل اللي بتسمع كلامه مش هينفعك

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حسام عاشور

شن أحمد فوزي - حارس الأهلي السابق - هجوما حادا على حسام عاشور لاعب الأهلي المستغنى عنه بعد تصريحاته مع برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو.

وقال فوزي في سلسلة تغريدات: مش معقولة كده يا عاشور خالص ... فلتقل خيرا أو لتصمت.... بلاش كلام كتير عشان كل ما هتتكلم هتغلط.... وكلمة أخيرة محدش فعلا بيحب الأهلي من كل قلبه ومن غير اي مصالح غير جمهوره اللي بيدفع من جيبه عشان يشوف ناديه احسن حاجة في الدنيا .. End of text...

وأضاف: للاسف شغل عثمان عبد الباسط ...هيخسرك كثير جدا وهيخليك تندم بس بعد 10 سنوات أو اقل ... قالوا زمان الصمت دوا .

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