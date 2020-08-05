شاهد .. فيديو قديم لـ حسن نصر الله يكشف منفذ انفجار مرفأ بيروت

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انفجار مرفأ بيروت

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو قديم للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر يتحدث فيه عن انفجار مرفأ بيروت بالتفصيل قبل الحادث بفترة موجهين إليه أصابع الاتهام.

وقال "نصر الله" في الفيديو: كم صاروخ بينزلوا على حاويات الأمونيا بيعملوا تفجير يشبه التفجير النووي .. إذا حدث هذا بمنطقة يسكنها 800 ألف نسمة بيسقط آلاف الجرحى.

وعلق الناشط السعودي منذر آل الشيخ على الفيديو قائلا: ماحدث في #مرفأ_بيروت تحدث عنه الخبيث حسن نصر الله قبل مدة وكم أتمنى أن يتحرك العالم لمحاكمته كمجرم حرب فأنا فقدت الأمل في انتصار حكومة #لبنان لشعب لبنان من عبث هذا العميل ، استمع للمقطع جيدًا لتعلم كيف حدث #انفجار_بيروت .

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