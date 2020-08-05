» شاهد: إصابة زوجة رامي عياش في انفجار لبنان

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المصريون ـ متابعات
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????? ا?صابة داليدا زوجة ??#رامي_عياش?? ا?ثناء انفجار ??#بيروت?? والتي كانت متواجدة في منطقة الا?شرفية حيث سقط الزجاج عليها، بينما كان رامي والا?ولاد في المنزل، وقد تلقت العالج في المستشفى وا?صبحت بحالة ا?فضل الا?ن?.. التفاصيل في لينك البايو?? @etbilarabi
A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi) on Aug 4, 2020 at 12:39pm PDT
????? ا?صابة داليدا زوجة ??#رامي_عياش?? ا?ثناء انفجار ??#بيروت?? والتي كانت متواجدة في منطقة الا?شرفية حيث سقط الزجاج عليها، بينما كان رامي والا?ولاد في المنزل، وقد تلقت العالج في المستشفى وا?صبحت بحالة ا?فضل الا?ن?.. التفاصيل في لينك البايو?? @etbilarabi
A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi) on Aug 4, 2020 at 12:39pm PDT
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