» شاهد: إصابة زوجة رامي عياش في انفجار لبنان

05 أغسطس 2020 - 12:00 ص

أصيبت زوجة الفنان رامي عياش بجروح في انفجار بيروت، أثناء تواجدها في منطقة الأشرفية بالقرب من الحادث، ما أدى تحطم الزجاج عليها ونقلها إلى المستشفى.



وظهرت داليدا والخدوش تترك آثارها على وجهها، والدماء تغطي يدها داخل المستشفى، وذكرت قناة «Et بالعربي» أن «عياش» كان في المنزل مع الأولاد وهم بخير، وأن الزوجة باتت بحالة أفضل الآن.

