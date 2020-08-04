» الرئاسة اللبنانية تعلن الأربعاء يوم حداد وطني

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أعلنت الرئاسة اللبنانية على حسابها الرسمي على تويتر، أن الرئيس ميشال عون دعا إلى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للدفاع، وأعلن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار.
قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي تفقد منطقة المرفأ، إنه لا يمكن استباق التحقيقات. وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل ليس لها علاقة بالانفجار.
وقال محافظ بيروت في تصريحاته له لقناة سكاي نيوز إن الاتصال فقد بعناصر من فوج إطفاء بيروت بعد الانفجار.
وقال شاهد عيان من رويترز «رأيت كتلة نار ودخان في سماء بيروت. الناس كانوا يصرخون ويهربون وينزفون. انهارت شرفات من البنايات. تهشم الزجاج في المباني العالية وسقط في الشارع».
وقال سكان إن الزجاج تهشم في منازل من الروشة بالطرف الغربي من المدينة على البحر المتوسط إلى رابية على مسافة 10 كيلومترات شرقا. وظلت أصوات عربات الإسعاف تدوي لفترة طويلة بعد الانفجار وطائرات الهليكوبتر تحلق بالسماء.
وقالت شاهدة أخرى من رويترز إنها رأت دخانا رماديا كثيفا بتصاعد بالقرب من منطقة الميناء ثم سمعت دوي انفجار وشاهدت ألسنة من النيران والدخان الأسود. وقالت «كل نوافذ منطقة وسط المدينة تحطمت وهناك جرحى يسيرون بالشوارع. إنها فوضى عارمة».
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق للصحفيين إنه لم يتضح بعد سبب الانفجار وإنه ليست هناك مؤشرات على وقوع إصابات لأي من أفراد الأمم المتحدة.
وقال «ليست لدينا معلومات بشأن ما حدث بشكل محدد، وما سببه، وما إذا كان حادثا أم عملا مدبرا».
 

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