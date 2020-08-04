وزير التعليم يوجه رسالة هامة لأولياء الأمور

04 أغسطس 2020 - 11:00 م

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن العام الدراسي الجديد سيعتمد على الدروس الإلكترونية، مشيرا إلى أنه لن يكون به طباعة كتب موجها رسالة إلى أولياء الأمور طلاب الثانوية العام فى العام الجديد، قائلًا: "بلاش نرتب دروس خصوصية عشان مش هتفيد".



وأوضح "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة ، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التربية والتعليم وضعت بعض السيناريوهات وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة حددت يوم 17 أكتوبر لبدء العام الجديد، وهذا الموعد تم تحديده لأغراض كثيرة، منها بداية الثانوية العامة بالنظام الجديد.

