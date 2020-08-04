» الإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه خلال الأسبوع الأول من سبتمبر ، سيتم اعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد، للحفاظ على أبنائنا الطلاب في ظل فيروس كورونا.
وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفي لاعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، أنه سيتم الإعلان على نظام الدراسي الجديد في الأول من سبتمبر، لتقسيم الدراسة والأيام والتوقيتات لمنع التكدس بين الطلاب.
أوضح د.طارق شوقى: " اليوم نودع الثانوية القديمة على الرغم من التشكيك في قدرة مصر على هذا، استطعنا نجاح العملية التعليمية هذا العام بالرغم من ظروف جائحة كورونا وهذا يعكس قدرة وصلابة الدولة في البنية التعليمية .