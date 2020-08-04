» الإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر

04 أغسطس 2020 - 10:20 م

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه خلال الأسبوع الأول من سبتمبر ، سيتم اعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد، للحفاظ على أبنائنا الطلاب في ظل فيروس كورونا.



وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفي لاعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، أنه سيتم الإعلان على نظام الدراسي الجديد في الأول من سبتمبر، لتقسيم الدراسة والأيام والتوقيتات لمنع التكدس بين الطلاب.

