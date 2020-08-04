» هكذا تساهم الرضاعة الطبيعية في الوقاية من سرطان الثدي

04 أغسطس 2020 - 10:10 م

قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ النساء والتوليد إن فوائد الرضاعة الطبيعية كبيرة وتقي من سرطان الثدي، ولها فوائد كثيرة للأم والطفل.



وأضاف الدكتور عمرو حسن، في مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الرضاعة الطبيعية مفيدة للطفل نفسه لأن اللبن يحتوي على كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل وبه أجسام مضادة، ويقي الطفل من مرض السكر ويزيد العلاقة والارتباط النفسي بين الام والطفل، كما أنه يقى المرأة من سرطان الثدى.

