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هكذا تساهم الرضاعة الطبيعية في الوقاية من سرطان الثدي

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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ النساء والتوليد إن فوائد الرضاعة الطبيعية كبيرة وتقي من سرطان الثدي، ولها فوائد كثيرة للأم والطفل.
وأضاف الدكتور عمرو حسن، في مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الرضاعة الطبيعية مفيدة للطفل نفسه لأن اللبن يحتوي على كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل وبه أجسام مضادة، ويقي الطفل من مرض السكر ويزيد العلاقة والارتباط النفسي بين الام والطفل، كما أنه يقى المرأة من سرطان الثدى.
وأوضح أن هناك انخفاضا في الرضاعة الطبيعية في مصر، للحفاظ على شكل الجسم والاستسهال، مؤكدًا أنه يجب ألا يتناول الطفل أي نوع من الطعام قبل اتمامه 6 أشهر وذلك لصالح الطفل والعناية بصحته .

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