» طرد معلمة في مدرسة ابتدائية بسبب علاقة مع والد تلميذ

04 أغسطس 2020 - 09:42 م





فصلت معلمة في إحدى المدارس الابتدائية ببريطانيا من عملها بسبب علاقتها بوالد تلميذ.



وبدأت آن برينن في إقامة علاقة حميمة مع الأب بعد أمسية، حيث شوهدت سيارتها مرة واحدة خارج منزله وسط شائعات متصاعدة حول العلاقة.



لكن المعلمة التي انضمت إلى مدرسة ويستو كراون الابتدائية، في نورث شيلدز في عام 2004 ، كذبت على مدير المدرسة، وزعمت أنهما مجرد صديقين، كما استمعت محكمة العمل.



وتزايدت المخاوف وسط زملائها حول علاقاتها "غير اللائقة" مع العديد من الآباء بين عامي 2016 و 2017، حسب صحيفة "ديلي ميل".



وتم طرد المعلمة وهي أم لثلاثة أبناء بسبب سوء السلوك الجسيم في عام 2018 مع تزايد المخاوف من أنها لم تكن تحمي الأطفال بشكل صحيح.



وجاء في حكم المحكمة: "في دليلها للمحكمة، (برينين) قالت إنها بدأت علاقة جنسية مع والد التلميذ (ف)، الطفل في مدرستها". وأضاف: "لم تكشف المدعية عن هذه العلاقة مع مديرة المدرسة. وقالت إنها لم تفعل ذلك لأنها استمرت لفترة قصيرة فقط".



واعتبرت المحكمة أنه "من الواضح أن عدم قدرة المدّعي على الاعتراف بمسائل الحماية مسألة خطيرة بالنسبة للمدعى عليه. وقد بلغت أفعالها سوء سلوك فادح".



وأطلقت برينين، التي كانت تعتبر واحدة من "قادة التعلم" في المدرسة، نداءً لاستعادة وظيفتها بعد فصلها من العمل. ثم قدمت مطالبة أخرى حول الفصل "غير العادل والتمييز" بسبب الإعاقة على أساس أنها مكتئبة.

