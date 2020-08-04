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ضبط امرأة وابنتهما أثناء محاولتهما تهريب جثة في المطار

عرب وعالم

ضبط امرأة وابنتهما أثناء محاولتهما تهريب جثة في المطار
ضبط امرأة وابنتهما أثناء محاولتهما تهريب جثة في المطار

فتحى مجدى

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أوقفت السلطات في مطار ميونيخ بألمانيا، امرأة وابنتها بعد أن عثر ضباط الجمارك على جثة رجل ميت داخل حقائبهما.

وتعود الجثة إلى زوج المرأة المتوفى في عام 2008، والذي قامت بوضعه بمساعدة ابنتها داخل صندوق في حقائبهما في محاولة لإعادته إلى أرمينيا.

وكانت المرأتين البالغتين من العمر 74 و52 عامًا في طريقهما من اليونان إلى يريفان، عن طريق ميونيخ، حيث اكتشفت السلطات الألمانية الجثة داخل حقائبهما.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن مسؤولي الجمارك والطبيب والمدعين استدعوا، وقرروا عدم ارتكاب أي جريمة.

وتمكنت الأم والابنة، اللتان لم يذكر اسماهما، من الحصول على وثائق رسمية تتعلق برفات الرجل المتوفى، لذا سُمح لهما بمواصلة رحلتهما إلى أرمينيا.

ولم يعرف سبب انتظارهما لمدة 12 عامًا لإعادة الرجل إلى وطنه، لكنه دفن في ثيسالونيكي باليونان.

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