» غدًا.. حداد وطني في لبنان على ضحايا انفجار بيروت

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أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور حسان دياب، يوم غد الأربعاء، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.

وقال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، إن العنبر الذي انفجر عصر اليوم الثلاثاء في مرفأ بيروت كان يحوي مواد مصادرة شديدة الانفجار. وتسبب الانفجار بسقوط عدد من القتلى والجرحى وأضرار جسيمة في الأبنية والسيارات.

ومن جهته قال محافظ بيروت القاضي مروان عبود خلال تفقده مكان الانفجار في المرفأ "إن معالم مرفأ بيروت اختفت إلى حد كبير نتيجة الانفجار وهناك أضرار جسيمة في وسط بيروت كما أن وضع المستشفيات في بيروت صعب".

وتحدث محافظ بيروت عن فقدان عشرة عناصر من فوج إطفاء بيروت.


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