» أول حالة انتحار بسبب نتيجة الثانوية العامة

04 أغسطس 2020 - 08:29 م

سجلت محافظة الغربية، أول حالة انتحار بين طلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة اليوم.

حيث أقدمت طالبة بالصف الثالث الثانوي اليوم، الثلاثاء، على الانتحار، بالقفز في نهر النيل من أعلى كوبري سمنود بعد حصولها على مجموع سيئ فى امتحانات الثانوية العامة، وانتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ للبحث عن الجثة وانتشالها.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من العميد أحمد العدروسى، مأمور مركز سمنود، بورود إشارة لشرطة النجدة، بانتحار فتاة من أعلى كوبرى سمنود فى نهر النيل.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين قيام طالبة بالصف الثالث الثانوى بالقفز من أعلى الكوبرى العلوى فى نهر النيل؛ لمرورها بأزمة نفسية بعد حصولها على مجموع سيئ فى الثانوية العامة.

كما ويواصل رجال الإنقاذ النهرى جهودهم لانتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى سمنود العام.