طلب عاجل.. البرلمان يسلط الضوء على استغلال شركات المحمول

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الحكومة تعلق على شحن أرصدة مجانية للمواطنين

تقدم النائب جمال عباس، عضو مجلس النواب، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة، للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول شكوى المواطنين بشأن استغلال شركات المحمول وإجبارهم على الاشتراك فى خدمات لم يطلبوها من الأساس. 


وقال عباس، إنه تلقي العديد من الشكاوى من المواطنين مُؤخرًا بمختلف محافظات الجمهورية تفيد بأن هناك بعض من شركات المحمول تستغل عدم معرفة بعض المواطنين بطرق وتشغيل وإلغاء الخدمات من خلال الأكواد المعقدة وتقوم بإحاطتهم علمًا بأنهم مشتركون بخدمة ما ويتم بناء عليه خصم نسب من أرصدتهم دون الرجوع إليهم أو موافقتهم على ذلك.

وطالب النائب جمال عباس، عضو مجلس النواب، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بسرعة التدخل لإيقاف مثل تلك الوقائع بصفة نهائية ويتم استرجاع ما تم خصمه من مبالغ مقابل خدمات لم يطلبها المواطن.

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