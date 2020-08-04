كارثة: عدد الإصابات "لا يحصى" في انفجار بيروت

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لبنان

جرحى

مصابين

انفجار بيروت

أفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن عدد الإصابات في الانفجار الضخم الذي شهدته العاصمة بيروت «لا يحصى».

وأضاف مندوب الوكالة الوطنية للإعلام أن فرق الصليب الأحمر تعمل على إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

وتعمل فرق الجيش والقوى الأمنية على تسهيل حركة السير لإفساح المجال أمام سيارات الإسعاف والدفاع المدني للتحرك.

وكشفت معلومات أولية حول الانفجار الهائل الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية بيروت، عن أن السبب يعود إلى حريق كبير قد اندلع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري والتي تحتوي على مفرقعات على نحو أدى حدوث الانفجار.

وتعرضت واجهات العديد من المباني السكنية في العاصمة بيروت وضواحيها إلى تحطم واجهاتها الزجاجية، في حين تسببت قوة الموجة الانفجارية في تحطيم واجهات أسمنتية للعديد من المباني وسقوط شرفات لعدد من المباني إلى جانب تحطم العديد من السيارات.

كما شوهد سقوط عدد من الجرحى جراء الأضرار الكبيرة التي وقعت جراء الموجة الانفجارية الكبيرة.


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