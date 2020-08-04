» لبنان عن سبب الانفجار: أصابع الاتهام تشير إلى إسرائيل

أكد فادي عاكوم المحلل السياسي اللبناني أنه لم يكن ينقص لبنان إلا الإنفجار الذي حدث والمشهد المأساوي الذي تم، لافتا إلى أن هناك تصريحات غريبة صدرت وهي أن الإنفجار كان مجرد ألعاب نارية .





وأضاف عاكوم خلال مداخلة هاتفية لفضائية ten، قائلا: أنا لا أعلم ما هي الألعاب النارية التي انفجرت مشيرا إلى أن نصف بيروت قد طالها الدمار بسبب هذا الإنفجار وهناك سماع دوي انفجارين مع اصوات طائرات حربية.









وتابع المحلل السياسي اللبناني أن هذا الإنفجار قد يكون استهداف إسرائيلي لمستودع اسلحة في منطقة القاعدة الحربية بمخبأ بيروت وهو مستودع لحزب الله تم استهدافه والإعلام الإسرائيلي ركز أنه سيتم استهداف أهداف تابعة لحزب الله.









وأشار عاكوم أن الإنفجار الذي حدث ليس مجرد ألعاب نارية أو مفرقعات ولكن هي مواد شديدة الإنفجار لأن الدمار والتصدع في الأبنية طالت مسافة 15 كيلومتر من موقع الإنفجار.