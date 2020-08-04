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مفاجأة.. «ترامب» يلمح إلى قتل «إبستين» داخل زنزانته

فتحى مجدى

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ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه من المحتمل أن يكون الملياردير جيفري إبستين قد "قتل" داخل محبسه، ولهذا السبب قال إنه يتمنى لذراعه اليمين، سيدة المجتمع البريطانية جيزلين ماكسويل التي تم اعتقالها قبل أسابيع "الخير".

وأثارت تصريح ترامب في 21 يوليو قال فيه إنه يتمنى التوفيق لماكسويل تكهنات حول نواياه، على الرغم من أن البيت الأبيض قال في وقت لاحق أنه كان يفكر في وفاة إبستين في أغسطس 2019 عندما قال ذلك.

وتقول وزارة العدل إن إبستين توفي داخل زنزانته، وأظهر الفحص الطبي أن الوفاة انتحار. وقال النائب العام وليام بار، إن الوفاة كانت نتيجة "عاصفة كاملة من الأخطاء"، بما في ذلك حراس النوم وكاميرات المراقبة المكسورة.

وردًا على سؤال في مقابلة مع موقع "أكسيوس" حول لماذا يتمنى الخير علانية للمتهمة بمشاركة إبستين في الاتجار الجنسي بالقاصرات، قال ترامب: "بادئ ذي بدء، لا أعرف ذلك. لكني أعرف هذا: قتل صديقها أو انتحر في السجن. إنها الآن في السجن. نعم، أتمنى لها التوفيق. أتمنى لكم التوفيق، أتمنى للكثير من الناس، حظًا طيبًا، فليثبتوا أن شخصًا ما مذنب".

وقال ترامب إنه مستاء من مقدار الاهتمام الذي أثاره تصريحه. وعلق: "مات صديقها في السجن ومازال الناس يحاولون معرفة كيف حدث ذلك؟ هل كان انتحارًا أم قتل؟ وأتمنى لكم التوفيق. أنا لا أبحث عن أي شيء سيئ لها. أنا لا أبدو سيئًا لأي شخص. جعلوه مثل هذا، صفقة كبيرة. ولكن كل ما في الأمر هو أن صديقها مات، وتوفي في السجن. هل قتل؟ هل كان انتحارًا؟، أنا أتمنى لها الخير".

وسبق لترامب أن علق على ماكسويل ردا على سؤال حول ما إذا كانت ستقوم بتسليم رجال أقوياء مرتبطين بإبستين، مثل الأمير أندرو والرئيس السابق بيل كلينتون، للحصول على عقوبة أخف.

ورد: "لا أعرف، لم أتبعه كثيرًا حقًا. أتمنى لها التوفيق بصراحة. لقد التقيت بها مرات عديدة على مر السنين، خاصة منذ أن عشت في بالم بيتش وأعتقد أنهم عاشوا في بالم بيتش، لكنني أتمنى لها التوفيق".

وأخبر ترامب الصحفيين العام الماضي أنه كان لديه خلاف مع إبستين قبل 15 عامًا تقريبًا، لكنه لم يذكر السبب.

يشار إلى أن انتحار الخبير المالي والمدان بالتحرش الجنسي بقصر أثار مطالب للحصول على ردود وسيل من نظريات المؤامرة. 

وجاءت وفاته داخل زنزانته في أغسطس عقب نشر مجموعة من الوثائق التي قدمت مزيدًا من التفاصيل الأكثر شمولاً حول كيفية عمل شبكته المزعومة للاتجار في الجنس في الفترة من عام 2002 حتى عام 2005.



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