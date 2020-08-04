شرط جديد لدخول المصريين الكويت

04 أغسطس 2020 - 05:49 م



تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأوضح الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، أن الإدارة العامة للطيران المدني، أعلنت أنه يمنع من دخول الكويت الركاب غير الكويتيين من جميع الجنسيات القادمين من الدول المحظورة ومن بينها مصر، سواء كان مباشرة من تلك الدول أو عن طريق الترانزيت عبر دول أخرى ما لم يستقروا بتلك الدول غير المحظورة مدة 14 يوما ومن ثم قيامهم بعد 14 يوما بإجراء فحص PCR بصلاحية 72 ساعة قبل قدومهم إلى مطار الكويت الدولى".

