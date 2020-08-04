» فيديو.. القرد اللص يسرق الخبز من السوبر ماركت

وثق مقطع فيديو، اللحظة التي يظهر فيها قرد وهو يسرق الخبز من داخل سوبر ماركت في سنغافورة.
وشوهد القرد وهو يمسك رغيف خبز من رف سوبر ماركت ثم يأكله على مرأى ومسمع من المارة، بينما كانت الشرطة عاجزة عن التصرف معه.
وقعت الحادثة في سوبر ماركت (Sheng Siong) في سنغافورة يوم السبت، حيث شوهد القرد المخادع، وهو يسير ببطء إلى رف الخبز خارج السوبر ماركت وينظر حوله.
وبعد التأكد من عدم وصول أي شخص لمطارتده، انتزع القرد كيسًا من الخبز من الرف. وسرعان ما سرق من بائعة المتجر، وتوقف للحظة لتناول وجبة خفيفة سريعة قبل أن يهرب من خلال تسلق شجرة قريبة.
وقال أحد الموظفين، إن القرود شنت ما يقرب من ستة غارات على المتجر، وكثيرًا ما كانت تهرب مع كيس من الخبز.
وأضاف: "في بداية هذا العام، اتصلنا بجمعية أبحاث رعاية الحيوان. لم تأت القرود خلال (الإغلاق) من أبريل إلى يوليو، واعتقدنا أنه تم أسرهم. لكنه بشكل غير متوقع، عادت للظهور مؤخرًا".
قالت زينج، التي تعمل في مخبز قريب: "القرود تحب أكل الخبز كثيرًا. قبل شهر مارس، كانت القرود تلتقط الخبز الذي نضعه خارج المتجر كل يوم تقريبًا"، وفق صحيفة "ديلي ستار".
وقالت إنهم سيستمتعون قليلاً بالنزهات على العشب خارج المحل. وأضافت أن القرود لم تكن موجودة بين أبريل ويوليو، لكنها عادت قبل بضعة أيام لسرقة الخبز، ولم يكن بوسع العاملين في المتجر سوى المشاهدة بلا حول ولا قوة.