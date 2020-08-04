» ضابطة ترتكب أعمالاً منافية للآداب داخل قسم الشرطة

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روسيا: نجاح لقاح تجريبي لكورونا بنسبة 100 في المائة
أمريكا تفرج عن مكالمة الملك فهد و"بوش" ليلة غزو الكويت
فصل أستاذ جامعي بسبب "فضيحة" مع طالب كويتي
فتحى مجدى
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