فنانة شهيرة من غرفة النوم: "أنوثتي طاغية وعندي أشياء بارزة"

04 أغسطس 2020 - 05:01 م

أثارت الفنانة المغربية المقيمة في السعودية أمينة العلي، الجدل بمقطع فيديو جديد، تحدثت فيه عن أنوثتها الطاغية والأشياء البارزة فيها التي تتسبب في توجيه النقد لها.

وقالت "العلي" في مقطع فيديو نشرته على تطبيق "سناب شات"،:"في صورة هنزلها مرة كنت لابسة فستان وجالي انتقادات كتير كيف لابسة هالفستان ومدري ايش.. وشفت واحدة مشهورة في السوشال ميديا ومثلت قبل كده لابسة نفس الفستان طالع عليها تحت الركبة أنا بشتري فستان تحت الركبة بلبسه ألاقيه فوق الركبة".

وتابعت الفنانة المغربية الشهيرة :"اللي أبغى أوصله ليكم أن والله العظيم أنا تعبت من هالموضوع وبدأ يأثر على نفسيتي.. مش أي بنت تكون الأشياء الأنثوية قيها بارزة خلقة رب العالمين.. إيش ما لبست للاسف في أوطاننا العربية بيجيها انتقاد.. وأي واحدة نحيفة ما حدا بيتكلم عليها وبتاخد راحتها في اللبس" .

واستكملت :" يعني ممكن تكون مذيعة أخبار ولابسة شيء مفتوح مرة لكن عشان هي فلات وكلها عضم ما حدا يتكلم عليها.. تيجيك واحدة مسكينة خلقة رب العالمين الكل يحكي فيها ويقولوا لابسة ضيق وايش قصدها تورينا.. والله تعبت من الموضوع هذا أنا عجبني شكلي فليش أضطر أنحف عشان البعض يبطل يتكلم ويقولوا أني لابسة ضيق.. والله العظيم أني ما أقصد ألبس ضيق.. فرجاء بطلوا انتقادات تعبتوني نفسيا".

وأثار الفيديو الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر البعض عن سخريتهم من كلامها،مشيرين إلى أنها يمكنها أن ترتدي ملابس واسعة ولا تضطر لارتداء ملابس تبرز مفاتنها، فيما قال البعض أنها تريد أن تستعرض وتتباهى بجسدها.