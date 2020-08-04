روسيا: نجاح لقاح تجريبي لكورونا بنسبة 100 في المائة

04 أغسطس 2020 - 04:42 م

قالت روسيا، إن لقاحها التجريبي الجديد لفيروس كورونا المستجد حقق نسبة نجاح 100 في المائة خلال التجارب السريرية.



ووفر اللقاح الذي طورته وزارة الدفاع الروسية ومركز الجمالية الوطني لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، الحصانة للمشاركين في التجربة الأخيرة ضد السارس - CoV-2، المسبب لفيروس كورونا.



وبدأت التجربة قبل 42 يومًا عندما تم حقن المتطوعين - باحثين علميين - باللقاح في المستشفى العسكري بوردنكو في موسكو.



وعند خضوعهم أمس للفحص الشامل للتأكد مما إذا كانت أجهزتهم المناعية قد طورت أجسامًا مضادة، وجد أن جميع المشاركين قد طوروا مستوى معينًا من المناعة، مما دفع الحكومة إلى الترحيب باللقاح.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "نتائج المراجعات أظهرت بوضوح وجود استجابة مناعية واضحة تم الحصول عليها نتيجة التطعيم"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



وقالت إنه لم يتعرض أي من المتطوعين لأي آثار جانبية أو مضاعفات سلبية.



ويسعى المختبر الذي يقوم بتطوير اللقاح الآن إلى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية قبل استخدامه على نطاق أوسع.



ومع النجاح الواضح لتجربتها الإكلينيكية، من المقرر أن تبدأ البلاد ثلاث تجارب واسعة النطاق من المرحلة الثالثة هذا الشهر لإجراء مزيد من الاختبارات على فعالية اللقاح.



وتعتزم روسيا البدء في إنتاج اللقاح في سبتمبر وبدء حملة وطنية للتحصين الشامل في أكتوبر. وسيتم منح اللقاح أولاً لأعضاء مجموعات معينة، مثل الأطباء والمعلمين.



وقال وزير الصحة ميخائيل موراشكو، إن اللقاح الثاني الذي طوره مركز ولاية فيكتور لأبحاث الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في نوفوسيبيرسك يخضع حاليًا لتجارب إكلينيكية.



وأعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الأسبوع الماضي أن هناك 17 منظمة علمية مختلفة في جميع أنحاء روسيا تعمل على أكثر من 25 لقاحًا محتملاً.



ومع ذلك، فإن منظمة الصحة العالمية لا تدرج أي لقاحات روسية من المرحلة الثانية أو الثالثة في قائمتها الرسمية المكونة من 26 لقاحًا محتملاً تخضع حاليًا للتجارب السريرية في جميع أنحاء العالم.



وسجلت روسيا حتى الآن أكثر من 861 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وبلغ عدد الوفيات 14351 حالة.

