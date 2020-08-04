أمل عرفة تصدم الجميع وتعلن إصابتها بـ"كورونا"

04 أغسطس 2020 - 04:15 م

صدمت الفنانة السورية الشهيرة أمل عرفة، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الفنانة السورية، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها قوية، وتؤمن بإرادة الله، وتتعامل مع حالتها وكأنها عوارض إنفلونزا عادية، مشددة على أن الألم الذي تشعر به كبير جدا، لكنها طمأنت متابعيها أنها بخير.

وأكدت أنها لم تستهتر بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وأن المعقمات والكمامة كانوا برفقتها دائما ولم تخالط أحداً خلال الفترة الفائتة.

وكتبت في منشورها عبر صفحتها :" "خمس أطباء لحد الآن أكدوا إصابتي بكوروناية بنت حلال، وبما إني بنت حلال وبآمن بإرادة الله فأنا قوية وعم اتعامل مع حالتي وكأنها كريب عادي، رغم إنو الألم كافر، أنا بخير واللي كاتبو الله بدو يصير".

وأضافت: "الكمامة كانت رفيقتي، السبيرتو والمعقمات والكلور تقريبا كانوا برفاناتي المفضلة، مخالطة لم أخالط لذلك ما فيه داعي مخلوق صدفني بالشارع يقلق من أي عدوى، كورونا سنصاب به جميعاً، انتبهوا ع الكبار بالعمر، انتبهوا ع أصحاب الأمراض المزمنة، انتبهوا من الاستهتار".

واختتمت : "بعد أيّام رح أتعافى بإذن الله وارجع كمل تصوير، استمعتوا كل عمري بقول الحياة مزحة مرات بتكون بايخة.. شكراً للأطباء المتواصلين على مدار الساعة معي يللي عم يعملوه لمنع الفيروس من الوصول إلى الرئة، وكله معتمد على المناعة الثقة الطب العلم والإيمان".