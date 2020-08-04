فصل أستاذ جامعي بسبب "فضيحة" مع طالب كويتي

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طالب كويتي

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمعاقبة مدرس مساعد بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، بالفصل من الخدمة بسبب تلاعبه في درجات طالب كويتي.

وأوضحت المحكمة أن المدرس، قام بالوصول إلى درجات الطالب الكويتي عبر عرضه مساعدة زملائه في تصحيح الامتحانات ووضع الدرجات واستطاع بهذه الوسيلة أن يتواجد بدون مقتضى داخل كنترول الفرقة الثالثة، وتمكن عن طريق ذلك من الاستحواذ على كراسات إجابة الطالب الكويتي الجنسية المقيد بالفرقة الثالثة انتظام حال علمه برسوبه فيها وقام بالعبث والتلاعب بالدرجات قاصدا من وراء ذلك تغيير حالة الطالب الكويتي من راسب إلى ناجح.

وأكدت المحكمة في حكمها ما أسمته "تغليب قيم العلم وإعلاء قيم النزاهة، وأن الجامعة منارة مضيئة تبث روح العلم والمعرفة والأخلاق وتدق موازين الحساب لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وأن المدرس المساعد تواجد في كنترول ليس عضوا به مما مكنه من التلاعب، وكان يجب على رئيس الكنترول منعه من التواجد".

وأشارت المحكمة إلى أن الطالب الكويتي راسب في 5 مواد منها مادة صفر من 20، وتم تعديلها جميعا من راسب لناجح، والأوراق خلت من أي قرار تأديبي وقعته الجامعة على الطالب.


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