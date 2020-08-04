» مستقبل وطن يوجه رسالة للمصريين بالخارج بلغات مختلفة للانتخابات

04 أغسطس 2020 - 02:44 م

وجه حزب مستقبل وطن رسائل للمصريين بالخارج بعدة لغات تدعوهم للمشاركة بكثافة بانتخابات مجلس الشيوخ حيث أعلن محمد عريبي القيادي بالقائمة الوطنية من أجل مصر وأمين حزب مستقبل وطن بالغربية عن تدشين حملة (شارك) لدعوة جميع المصريين بكل دول العالم بالنزول وإبداء أرائهم في انتخابات مجلس الشيوخ والتي ستنعقد في شهر أغسطس الحالي وكان نص البيان كالتالي :

" تحية لكل أبناء مصر بالخارج

تحية لكل من ساند هذا الوطن ومؤسساته

نحن اليوم علي أعتاب واحد من أهم الاستحقاقات الانتخابية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية

لذلك يدعو حزب مستقبل وطن جميع أبناء الجاليات المصرية بالخارج للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ القادمة المنعقدة خلال شهر أغسطس القادم دعماً لوطنهم ومؤسساته."