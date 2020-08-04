مسئول عن مقترح تحويل الصيادلة لأطباء بشريين :ليس بدعة

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أسيوط

الحدث اليوم

علاء عرفات



شرح الدكتور علاء عرفات، نقيب صيادلة أسيوط، مقترحه بتحويل الصيادلة لأطباء بشريين ،قائلا :"مجرد اقتراح قدمه المجلس الأعلى للجامعات".

وأضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "الحدث اليوم"، قائلا :"قرار تحويل الصيادلة لأطباء بشريين ليس بدعة بل طبق في وقت سابق وكان من حق طالب الصيدلة عمل معاجلة والعمل كطبيب.

وتابع: "البعض فهم هذا المقترح بصورة خاطئة"، مشيرًا إلى أن القرار يخص الطلاب الحاليين ومنحهم الحق إلى كلية الطب ،لافتَا إلى أنه طالب بتخفيض طلبة كلية الصيدلة، وهذا الأمر طبق في العام الماضي بنسبة 25%.

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