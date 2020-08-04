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800 قضية مكافحة للظواهر الاجتماعية السلبية

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الشرطة المصرية
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متابعات- أمينة عبد العال

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي وكافة الجهات المعنية  من تكثيف الحملات الأمنية مما أسفر عن ضبط 812 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية .

و بعض القضايا تابعة للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وبعد متابعتها للأسواق تم ضبط 1044 قضية تموينية متنوعة " غش غذائي و لحوم و مصنعاتها و أسماك و دقيق و قمح و ثروة حيوانية و مواد بترولية " .

أما شرطة الكهرباء فضبطت 3635 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد .

كما ضبطت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات مخالفات تتعلق بحماية الثروة السمكية وحماية البيئة والمحميات الطبيعية و تلوث المجري المائي لنهر النيل وحماية منافع الري والصرف .

أما حماية الثروة الزراعية والحيوانية فقد ضبطت 91 قضية متنوعة .  


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