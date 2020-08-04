كارثة بيئية تتعرض لها هذه الدولة

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تعرضت شواطئ مقاطعة فلانديرز في بلجيكا لشاهقة مائية وهي عبارة عن عمود من الهواء مختلط مع المياه بصورة مخيفة .

وأظهر مقطع الفيديو دوامة هوائية علي ساحل بلجيكا في بحر الشمال .

وأشارت التقارير إلي أن المنطقة تشهد بضع شاهقات مائية كل عام في أواخر الصيف و أوائل الخريف وتشكل الدوامة عندما يبرد الهواء مقارنة بمياه البحر الدافئة .

و أكد الخبير فايبان ديبال أن الدوامة أقل كثافة من الإعصار و أنها النسخة البسيطة من الإعصار وهذه ليست ظاهرة نادرة بالنسبة لهذا الموسم وغالبا يمكن مشاهدتها في النصف الثاني من الصيف .


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