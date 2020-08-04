» القضاء يرد علي الحكومة الألمانية بخصوص فتيات التيك توك

04 أغسطس 2020 - 12:37 م

أعلن نادي القضاة رفضه للتصريحات التي أدلت بها مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان تعليقا علي صدور بعض الأحكام القضائية ضد الفتيات اللاتي عرفن بـ"فتيات التيك توك" .

وأشار البيان الرسمي الذي نشر علي الصفحة الرسمية أن تلك التصريحات تعتبر مساس بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها من المواثيق الدولية وتدخل غير مقبول في أعمال القضاء المصري المستقل الذي لم يقبل علي مدار تاريخه أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية .

جدير بالذكر أن المفوضية الخاصة بحقوق الإنسان بالحكومة الألمانية أصدرت بيان تعلق علي صدور أحكام قضائية بحق الفتيات اللاتي عرفن بفتيات " التيك توك " علي خلفية اتهامه بالدعوة للفسق وبث فيديوهات لا تتفق والتقاليد المصرية .