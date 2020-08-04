  • الثلاثاء 04 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر01:10 م
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

الأمم المتحدة تحذر من كارثة تمتد لأجيال

مفاجأة.. 1.5 مليون دولار مكافأة لقاتل فلويد

بالفيديو.. الكشف عن تسجيل جديد يوثق جريمة قتل جورج فلويد

وزير التعليم

بالأسماء .. ننشر قائمة أوائل الثانوية العامة 2020

تمثال مصر تنهض

صاحب تمثال مصر تنهض: راجعوا تاريخي و إنجازاتي

ارشيفية

تعرف علي نتيجة الثانوية العامة من هذا الرابط

وزير التعليم

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2020 بنسبة نجاح 81.5%

وزير التعليم

بث مباشر.. وزير التعليم يعلن نتيجة الثانوية العامة

وزير المالية

المالية : الفاتورة الإلكترونية إجبارية في هذا التوقيت

الخشت ينعي وكيل طب قصر العيني بعد إصابته بكورونا

رئيس جامعة القاهرة: "أوعدكم هتسمعوا خبر رائع"

الرئيس الامريكي

"ترامب" يكشف عن أكبر خطأ في تاريخ الولايات المتحدة

بالفيديو.. الكشف عن تسجيل جديد يوثق جريمة قتل جورج فلويد

عرب وعالم

مفاجأة.. 1.5 مليون دولار مكافأة لقاتل فلويد
مفاجأة.. 1.5 مليون دولار مكافأة لقاتل فلويد

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الكشف عن سبب قتل طالب الطب وفصل رأسه عن جسده

#

استنجد بأمه وذكر أطفاله.. تسجيل جديد لجورج فلويد قبل مقتله

#

تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

#

شاهد.. أمريكي يهدد المتعاطفين مع جورج فلويد بـ «منشار»

قتل

تسجيل

جورج فلويد

وثق مقطع فيديو بالتفصيل حادثة مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، بداية من توجيه أحد الضباط سلاحا لرأسه وهو داخل سيارته وتوسلات فلويد بعدم إطلاق النار عليه، وصولا لجلوس الضابط ديريك شوفين على عنقه، الأمر الذي أودى بحياته.

ومقطع الفيديو هذا مأخوذ من الكاميرات المعلقة على سترات اثنين من الضباط المشاركين في جريمة قتل فلويد.
ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فقد تم إصدار مقطع الفيديو في منتصف شهر يوليو الماضي، ولكن بناءً على حكم أصدره قاضٍ بإحدى محاكم مدينة مينيابوليس الأمريكية، تم منع مشاهدة الفيديو التفصيلي والكامل للحادث إلا داخل المحكمة.

وتم تسريب لقطات الفيديو الكامل لمقتل جورج فلويد المأساوي للصحيفة لكشف الوحشية والعنصرية التي تعرض لها فلويد من قِبل رجال الشرطة.

وتتكون اللقطات المسربة من كاميرات السترات التي يرتديها الضباط أثناء عملهم من أكثر من 18 دقيقة من كاميرا الضابط أليكس كوينغ وما يقرب من 10 دقائق من كاميرا الضابط توماس لين.


وتظهر اللقطات المسربة مقاومة فلويد عندما حاول رجال الشرطة دفعه ووضعه في السيارة من الخلف حيث أخبرهم فلويد أنه يعاني من رهاب الأماكن المغلقة.

وتعود بداية الأحداث لزعم موظف يعمل بمتجر Cup Foods أنه تلقى من فلويد مقابل شراء السجائر عملة بقيمة 20 دولارا مزيفة فاندفع الموظف لضباط الشرطة ملوحا لهم بالعملة المزيفة فتوجه الشرطيان، لين وكوينغ، إلى السيارة التي كان يجلس بها فلويد. وتُظهر اللقطات توجيه لين مسدسه إلى رأس فلويد وأن الأخير لم يقاوم الاعتقال بل أظهر الفيديو توسلاته واعتذاره للضباط.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. اشتعال حرائق هائلة بمدينة صناعية بإيران
» تعرف علي نتيجة الثانوية العامة من هذا الرابط
» بث مباشر.. وزير التعليم يعلن نتيجة الثانوية العامة
» "المحور".. تعيد أسامة كمال للشاشة بعد غياب
» "ترامب" يكشف عن أكبر خطأ في تاريخ الولايات المتحدة
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» نجم الأهلي: جوزيه قال لي لو أوقفت هذا اللاعب سنكسب ريال مدريد
» نجم الأهلي: ليلى علوي منعتني من تأدية دور "حمدي الوزير" أمامها
» فنانة شهيرة تحرج زوجها بكلمات نارية بعدما كشف سرًا شخصيا حديث بينهما
» زينة عاشور توجه رسالة غير متوقعة لابنة عمور دياب بعد صورها الجريئة
» طليق فنانة شهيرة: طلبت مني الابتعاد ثم فوجئت بها مع رجل آخر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية