"الري" تكشف مصير مفاوضات سد النهضة

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سد النهضة

إثيوبيا

الرى

كشف محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، آخر التطورات بشأن أزمة سد النهضة، قائلا : "إن الرأي العام العالمي يتابع تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، بما فيها القمة الإفريقية المصغرة التي من بين مخرجاتها استكمال المفاوضات المتعلقة بآلية التشغيل ومليء سد النهضة والتي تعتبر أهم النقاط الخلافية حتى الآن".

 وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أخبار تن"، المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الاثنين، أن وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، أبدى اعتراض مصر على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة الإثيوبي، الفترة الأخيرة دون التنسيق مع دول المصب مصر والسودان، مما يلقى بدلالات سلبية واضحة وعدم رغبة الجانب الإثيوبي في التوصل لاتفاق كامل وشامل لكافة الأطراف.

وتابع :"اجتماع أمس كان إجرائيا في المقام الأولى، وتم اقتراح استكمال المفاوضات، وسيتم عقد اجتماعين على المستوى الفني والقانوني غدًا وبعد غد، وبعدها اجتماع وزاري لعرض نتائج تلك الاجتماعات عليه، معربًا عن أمله في التوصل لاتفاق حول النقاط الخلافية.

 وأعلنت وزارة الري، انعقاد ثاني اجتماعات الجولة الثانية للتفاوض بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، استكمالًا لمفاوضات سد النهضة للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد، وذلك برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي.

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