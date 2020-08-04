رئيس جامعة القاهرة: "أوعدكم هتسمعوا خبر رائع"

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الخشت ينعي وكيل طب قصر العيني بعد إصابته بكورونا
الخشت ينعي وكيل طب قصر العيني بعد إصابته بكورونا

إيمان هاني

إكسترا نيوز

كورونا

محمد الخشت

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الفريق البحثي للجامعة استطاع رصد التسلسل الجيني والشفرة الوراثية لفيروس كورونا الموجود في مصر، معقبا:"اللي بيحصل يعتبر طفرة بحثية كبيرة بالتعاون مع مركز البحوث الطبية في القوات المسلحة".

وأضاف "الخشت"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم شكلوا 5 فرق بحثية منفصلة لأبحاث فيروس كورونا، فريق منهم رئيسي، فضلا على أنهم وضعوا بروتكول علاجي وتم عرضه على وزارة الصحة.

وأشار إلى أن جامعة القاهرة لها نصيب 30% من عدد الأبحاث المنشورة دوليا في قواعد البحث العاليمة، معقبا: "أوعدكم خلال أيام هتسمعوا خبر تاني جديد وهيكون رائع بإذن الله".

 وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 1611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 44066 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 94640 حالة من ضمنهم 44066 حالة تم شفاؤها، و4888 حالة وفاة.

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