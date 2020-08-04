» "ترامب" يكشف عن أكبر خطأ في تاريخ الولايات المتحدة

04 أغسطس 2020 - 09:30 ص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قرار واشنطن بشأن إرسال قوات إلي الشرق الأوسط يعتبر أكبر خطأ في تاريخ الولايات المتحدة .

وقال "ترامب" أثناء مقابلة إعلامية: "من وجهة نظري قرار إرسال قوات إلي منطقة الشرق الأوسط وزجها في صراعاتها هو أعظم خطأ في تاريخ بلادنا" .

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة تعتزم إنهاء الحروب التي لا نهاية لها وستسعي لإقامة شراكات مع دول العالم بدلا من التنافس والتناحر معها .