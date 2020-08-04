  • الثلاثاء 04 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر10:56 ص
Advertisements
بحث متقدم
وزير المالية

المالية : الفاتورة الإلكترونية إجبارية في هذا التوقيت

الخشت ينعي وكيل طب قصر العيني بعد إصابته بكورونا

رئيس جامعة القاهرة: "أوعدكم هتسمعوا خبر رائع"

الرئيس الامريكي

"ترامب" يكشف عن أكبر خطأ في تاريخ الولايات المتحدة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

نتيجة الثانوية العامة 2020

نتيجة الثانوية العامة لسنة 2020 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

شهيدة كورونا

رسالة مبكية من شهيدة كورونا لأطفالها: كان نفسي أبقى معاكم بس الموت حان

بالفيديو.. زوجة صالح سليم: أنا اللي شجعته علي التمثيل

نجم الأهلي: صالح سليم تنبأ بكارثة ستحدث لي .. وبعدها نقلوني للمستشفى

الإعلامي مصطفى بكري

بكري يسخر من الغنوشي: أردوغان بيهني مندوبه في تونس .. زعلانين ليه؟

سد النهضة

السودان يطالب بهذا الأمر العاجل بشأن سد النهضة

مريض كورونا ينتهك عرض فتاة داخل الحجر الصحي

خطة أوروبية ضخمة للتعافي من آثار جائحة كورونا

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

مال وأعمال

الدولار
الدولار

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

#

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

#

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

#

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 أغسطس حالة من الاستقرار حيث سجل 15.97 جنيه.

وسجل الدولار في بنك مصر 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه ، وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.89 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.99 جنيه .

كما سجل في البنك الأهلي 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه ، وسجل في المصرف المتحد 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "المحور".. تعيد أسامة كمال للشاشة بعد غياب
» "ترامب" يكشف عن أكبر خطأ في تاريخ الولايات المتحدة
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» نجم الأهلي: جوزيه قال لي لو أوقفت هذا اللاعب سنكسب ريال مدريد
» نجم الأهلي: ليلى علوي منعتني من تأدية دور "حمدي الوزير" أمامها
» فنانة شهيرة تحرج زوجها بكلمات نارية بعدما كشف سرًا شخصيا حديث بينهما
» زينة عاشور توجه رسالة غير متوقعة لابنة عمور دياب بعد صورها الجريئة
» طليق فنانة شهيرة: طلبت مني الابتعاد ثم فوجئت بها مع رجل آخر
» الحضري يفاجيء جماهير الأهلي بتصريح غير متوقع
» البيع أو الحظر.. ترامب يمنح "تيك توك" مهلة أخيرة
» خبير تربوي يكشف أهمية تطبيق التعليم عن بُعد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية