نجم الأهلي: صالح سليم تنبأ بكارثة ستحدث لي .. وبعدها نقلوني للمستشفى

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الاهلى

صالح سليم

كشف شريف عبد المنعم - نجم الأهلي السابق - عن موقف طريف حدث بينه وبين أسطورة النادي صالح سليم.

وقال عبر قناة الأهلي: فزت مع النادي الأهلي بكل مباريات القمة ضد الزمالك وكنت أشعر بمسؤولية تجاه هذه المباريات.

وأضاف: ليلة آخر مباراة للزمالك قابلني صالح سليم وحذرني وقال لي أنهم استعانوا بحكم إيطالي وأن البعض أخبره أنني اتعصب في المباريات وأنه يحذرني من الطرد .. وبالفعل طردني الحكم ونقلت من الملعب للمستشفى لاجراء عملية الزائدة من شدة الغضب.

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