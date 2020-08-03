خطة أوروبية ضخمة للتعافي من آثار جائحة كورونا

03 أغسطس 2020 - 11:30 م

توصل قادة الاتحاد الا?وروبي ا?لى خطة وُصفت بـ"التاريخية"، تُموّل لا?ول مرة بواسطة دين مشترك لدعم اقتصاد دولهم المتضررة جراء جاي?حة كورونا.



وتتضمن الخطة ا?نشاء صندوق تعافٍ اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو، تضاف لموازنة الاتحاد الا?وروبي القادمة للفترة ما بين عامي 2021 و2027، والبالغة قيمتها 1.074 تريليون يورو.



ويمهد هذا الاتفاق الطريق ا?مام المفوضية الا?وروبية لجمع مليارات اليوروهات من ا?سواق المال، بالنيابة عن الدول الا?عضاء، البالغ عددها 27 دولة.



وبموجب الاتفاق ستقترض المفوضية الا?وروبية 750 مليار يورو، وستصرف منحاً بقيمة 390 مليارا للدول الا?عضاء الا?كثر تضرراً من الوباء.



كما سيتم توفير قروض منخفضة الفاي?دة قيمتها 360 مليار يورو لا?عضاء الكتلة، وتمثل المنح ديناً مشتركاً يتعين على الدول الـ 27 الا?عضاء سداده بصورة جماعية، ا?ما القروض فيتعين على الدول المستفيدة منها سدادها.



وا?وضح ري?يس الوزراء الا?يطالي ا?نه سيتم تخصيص نحو 28 %، ا?ي 209 مليارات يورو، لبلاده، من بينها 81 مليارا في صورة منح، و127 مليارا في صورة قروض.

