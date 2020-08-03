روسيا تنتج لقاحًا فعالًا لعلاج فيروس كورونا المستجد

03 أغسطس 2020 - 11:00 م

قال الدكتور على إسماعيل، أستاذ العلاقات الدولية، إن روسيا توصلت لانتاج لقاح فعال لعلاج لفيروس كورونا.



وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم إجراء جميع التجارب السريرية الخاصة باللقاح وأعطى نتائج إيجابية، وتم ترخيص هذا الدواء فى وزارة الصحة الروسية، مستدركا أن وزير الصحة الروسي قال أنه سوف يتم إنتاج هذا اللقاح بكميات تصل إلى الآلاف من الجرعات لمعالجة فيروس كورونا.

