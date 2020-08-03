المتحدث باسم كلينتون يحذر «بايدن» من مناظرة «ترامب»

03 أغسطس 2020 - 09:22 م

حث جو لوكهارت، السكرتير الصحفي للبيت الأبيض في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، جو بايدن، المرشح الديمقراطي على عدم مناظرة منافسه الرئيس دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.



وكتب على شبكة (CNN): "مهما فعلت، لا تناظر ترامب. لقد أدلى ترامب بأكثر من 20000 تصريح مضلل أو كاذب وفقًا لصحيفة واشنطن بوست".



واعتبر أنه من الحمق أن "تدخل الحلبة مع شخص لا يستطيع اتباع القواعد أو الحقيقة".



وأضاف: "لا شك في أن بايدن سيشتعل من الجمهوريين ووسائل الإعلام لتخطي المناظرة. لكن الأمر يستحق المخاطرة لأن محاولة مناظرة شخص غير قادر على قول الحقيقة هي مسابقة مستحيلة للفوز".



وسخر أنصار ترامب من نائب الرئيس السابق لإجراء العديد من المقابلات معه من المنزل. وأثار المدافعون عن ترامب تكهنات حول الصحة العامة للمرشح الديمقراطي.



وقال مؤيدو ترامب أيضًا إن الديمقراطيين وحلفاءهم في وسائل الإعلام الرئيسية يتذكرون مدى فعالية ترامب في إيصال رسالته إلى الناخبين خلال المؤتمرات الصحفية الحية في عام 2016، ولا يريدون إعطاء الرئيس هذا النوع من المنصات مرة أخرى.



وذكر لوكهارت أن العديد من الاستطلاعات غير مواتية لترامب و"تشير كل إشارة كمية وسابقة تاريخية إلى خسارة مؤكدة للرئيس في نوفمبر".



لكن على الرغم من الصعاب، قال إن "بايدن قد يستمر في الخسارة، ولكن يجب أن تكون إلى حد كبير إصابة ذاتية". وكتب: "بايدن يجب أن يتجاهل الاستطلاعات وأن يهرب كما لو كان "متأخرًا بعشر نقاط".

