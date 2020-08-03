الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت

أحمد سالم
أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الإثنين، عن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ونشر حساب رئاسة مجلس الوزراء، عبر موقع التواصل الإجتماعي” تويتر”: «طمأن سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس على صحة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه التي تشهد تحسناً ملحوظاً بحمد الله وفضله، كما نقل سمو رئيس مجلس الوزراء تحيات وتقدير سموه حفظه الله ورعاه للجميع على كريم متابعتهم واهتمامهم وطيب مشاعرهم».
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