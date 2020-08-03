يقتل عروسه بمساعدة أمه بعد أيام من زواجهما والسبب صادم

03 أغسطس 2020 - 07:32 م

أقدم زوج على قتل عروسه بعد أيام فقط من زواجهما بمساعدة أمه، وذلك بسبب خلافات تسببت فيها والدته، في جريمة مروعة.

وفي التفاصيل، فقد أقدم الزوج شعبان أ.أ على قتل زوجته بعد 25 يوما فقط من زواجهما بمساعدة والدته، حيث نشبت مشاجرات بسبب تدخل والدته في حياتهما.

وقرر الزوج أن تقوم الزوجة بخدمة والدته ولم تعترض ووافقت ولكن الأم كانت تأخذ أغراضا خاصة بها دون استئذانها واستمرت المشادات الخفيفة بين العروسين بسبب والدة الزوج.

واشتكت المجني عليها لزوجها من والدته ، وفوجئت به ينهال عليها بالضرب وسمعت والدته صراخها فساعدته في التعدي عليها.

وبعد دقائق من الضرب المبرح من الزوج لزوجته بمساعدة والدته، لفظت العروس أنفاسها الأخيرة، وفارقت الحياة وقرر الاثنان إلقاءها من شرفة المنزل وإبلاغ أسرتها بأنها سقطت منها.