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شاهد.. فيديو مرعب لرجل أثناء إطعامه الأسماك 

أصيب رجل بالصدمة أثناء قيامه بإطعام الأسماك في الماء عندما تفاجأ بثعبان يمر تحت أصابعه. 

وفي مقطع فيديو تم تداوله على منصة "ريدت" الاجتماعية، يظهر الرجل وهو يغمس يده في بركة موحلة قليلاً، أثناء قيامه بإطعام الأسماك الصغيرة في الماء.

وأثناء ذلك، تفاجأ بثعبان يسبح على بعد سنتيمترات من يده، ليخرج يده بسرعة من الماء.

فيما انقسم المعلقون حول نوع الثعبان ومدى الخطر الذي كان عليه يشكله بالفعل على الرجل، إذ قال الكثير منهم إن الأفعى ليست أفعى بل أفعى مائية، يمكن أن تعض، لكنها ليست سامة، بحسب صحيفة "ديلي ستار".

وعلق شخص: "أفعى الجرسية تسبح. لدينا أفعى سباحة في منطقتي من العالم. لكنهم سباحون سطحيون، ولا يغوصون تحت الماء".

والجرسية نوع من الأفاعي السامة. ويوجد منها نحو ثلاثين نوعًا. وتعيش في الأماكن الواقعة ما بين جنوبي كندا والأرجنتين، والعدد الأكبر منها يعيش في الأقاليم الجافة جنوب غربي الولايات المتحدة وشمالي المكسيك.

وكتب آخر: "كل الثعابين تترك الناس لوحدهم، هذا الرجل كان يذهب لصيد السمك في هذه الحالة. حين تشعر بأنها في خطر، تبدأ في العض".


https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/man-dips-hand-murky-water-22461472

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