مفاجأة بشأن إزالات خاتم المرسلين بالجيزة

03 أغسطس 2020 - 05:29 م

تواصل المهندس إيهاب منصور نائب منطقة العمرانية، مع كلية الهندسة جامعة القاهرة لاستيضاح جدوى ما أثير مؤخرا حول عزم محافظة الجيزة إزالة 31 عمارة بشارع خاتم المرسلين ؛ لتوسعة الشارع وتحويل الحركة المرورية من شارع الهرم إليه ضمن إجراءات تنفيذ مشروع مترو النفاق.



وفى اطار سعى نائب العمرانية للخروج بافضل الحلول، أظهرت الدراسة التي أعدها أساتذة الكلية أن كفاءة الشارع فى تقاطع شارعى خاتم المرسلين وترعة الزمر 38 % وهي نسبة قليلة جدا ، مما يشير إلى عدم جدوى هذه التوسعة.

وأشار نائب العمرانية إلى أن هذا الأجراء يهدد استقرار أكثر من ألف مواطن قاطن بالعمارات المذكورة منذ اكثر من 50 عام وأن التعويضات التي سيحصل عليها المواطنين في المقابل زهيدة.









وطالب نائب العمرانية بتحويل إجمالي المبالغ التي كان سيتم تعويض المضارين بها، والتي تتراوح ما بين100 إلى120 مليون جنيه، إلى رصف الشوارع الموازية مثل شارعى الزهراء والدكتور، وهو الأمر الذي سيسهم في تسيير الحركة المرورية وعدم إهدار أي أموال على الدولة.