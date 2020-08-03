الاتحاد الإفريقي يبعث برسالة لنجم الأهلي في عيد ميلاده

03 أغسطس 2020 - 04:54 م

قدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، التهنئة إلى وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، بمناسبة عيد ميلاده الـ 45..



ونشر الكاف عبر حسابه الرسميبموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيديو لجمعة، معلقاً عليه: «عيد ميلاد سعيد لمدافع مصر والأهلي الأسطوري وائل جمعة».



وأضاف حساب الكاف: «لعب دوراً رئيسياً في تتويج منتخب مصر بـ 3 ألقاب أمم أفريقيا، وفاز مع الأهلي بـ 6 ألقاب دوري أبطال أفريقيا ومثلهم في كأس السوبر الأفريقي».



وكان جمعة قد اعتزل كرة القدم مع نهاية عام 2013، عقب مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للاندية بذلك

