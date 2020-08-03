ليفربول يفاجئ محمد صلاح

03 أغسطس 2020 - 04:52 م

نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أبرز أهداف وتمريرات الفرعون المصرى للموسم 2019، 2020.







وابرز الفيديو اهم اللقطات التي تدشن مساهمة اللاعب المصرى في حصول "الريدز" على بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لهذا العام، بعد غياب 30 عام عن جدران ليفربول.

وقال نادي ليفربول في تغريدة على الفيديو "فخر الريدز وموسم للتاريخ".





وحصد فريق ليفربول بطولة "البريميرليج" لهذا الموسم بعد رحلة شاقة من أجل التتويج باللقب بعد 30 عاما لم يتمكن من الحصول عليه، سجل خلالها اللاعب محمد صلاح 19 هدفا.